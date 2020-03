Ricardo Centurión, extremo argentino de 27 anos que em tempos chegou a ser associado a Benfica e FC Porto,está de luto pela morte da namorada.

O carro em que seguia Melody Pasini, de 25 anos, chocou contra uma viatura. O acidente, de acordo com investigações preliminares confirmadas por um elementos das autoridades de Lanús, terá sido consequência por um problema cardíaco instantes antes do embate e será isso que está na origem do óbito.

«O impacto no outro automóvel foi reduzido. Os airbags funcionaram», acrescentou o mesmo responsável, citado pela imprensa argentina, confirmando que a namorada de Centurión tinha um histórico de problemas cardíacos.

Ricardo Centurión, que superou problemas no passado problemas de dependência drogas e álcool, estava numa relação com Melody Pasini há quatro anos.