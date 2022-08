Passados dois anos, está novamente no ar a «novela Cavani». O internacional uruguaio está sem clube desde que abandonou o Manchester United e tem sido apontado a vários clubes.

O Boca Juniors foi um dos clubes que demonstrou interesse na contratação do avançado de 35 anos mas o vice-presidente do emblema de Buenos Aires, Juan Roman Riquelme, revelou agora que Cavani deverá reforçar o Villarreal.

«Falo com o Cavani há dois anos e meio, falamos muito em pouco tempo. Ele foi muito claro comigo, disse que tinha um acordo com o Villarreal. Claro que seria incrível contar com um jogador daquela classe», confidenciou o agora dirigente em entrevista ao programa F90 da ESPN Argentina.

Ao que tudo indica, Edinson Cavani não irá para já regressar à América do Sul, como sucedeu com o seu compatriota Luis Suárez, que voltou ao Nacional de Montevideu, no passado mês de julho.