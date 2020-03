Além de ter sido craque de destaque no super Parma dos anos noventa e no Chelsea, o italiano Gianfranco Zola fez parte do Nápoles de Maradona, quando era ainda muito jovem e estava em início de carreira. Por isso pode falar com propriedade dessa grande equipa que conquistou Itália.

«Os companheiros mais fortes eram Maradona e Careca, eram de um nível incrível e extraordinário. Maradona tinha algo que ninguém tinha, ele era inacessível. Entre os jogadores mais fortes, eu diria Ronaldo, o Fenómeno, foi quem mais se aproximou do nível de Maradona», referiu

«Quando Ronaldo estava num daqueles dias, não havia ninguém para ele. Pertencia a outra categoria. Mas também tenho de referir jogadores como Maldini, Baggio, Baresi. Mas eu pude apreciar Maradona no dia a dia e isso faz a diferença. Com carisma e a personalidade, os adversários entravam em campo contra o Nápoles no San Paolo já a perder por 1-0.»