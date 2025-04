Um ano depois, o Rosario Central volta a querer contar com Ángel Di María. O avançado argentino está em fim de contrato com o Benfica e o treinador da equipa onde foi formado garantiu que estão a fazer de tudo para contratar o jogador de 37 anos.

«Qualquer treinador adoraria ter um jogador com as características do Ángel, mas essas são decisões muito pessoais. O clube está muito organizado. É um clube sedutor e sempre o foi», começou por dizer Ariel Holan à TyC Sports.

«Seria extraordinário treinar um jogador com o percurso do Ángel. O clube está a fazer tudo o que é possível, com todas as condições para que cresçamos como instituição», acrescentou.

Di María cumpre a segunda temporada no Benfica, nesta que é a segunda passagem pelo clube da Luz. Em 2024/25 tem lidado com pequenas lesões, mas, ainda assim, soma 15 golos e oito assistências em 37 jogos.

No final da época passada, o avançado esteve próximo de voltar à Argentina, contudo, decidiu continuar em Lisboa após as ameaças que a família recebeu.