O ex-Benfica Eduardo Salvio já se apresentou às autoridades e deu a sua versão dos factos quanto ao episódio nas ruas de Puerto Madero com a ex-companheira, Magalí Aravena, que acusa o jogador de atropelamento.

«Gostaria de esclarecer que nos separámos no início de março. Tivemos um jantar em que a separação ficou clara em bons termos. No início, morámos juntos, mas separados, cada um dormia em quartos diferentes com os meninos. Ela finalmente mudou-se cerca de 12 dias depois», disse o internacional argentino, citado pelo Olé, que teve acesso aos documentos do Ministério Público.

O futebolista do Boca Juniors contou que os problemas se agravaram quando Sol Rinaldi, atual companheira, publicou uma fotografia do jogador no Instagram.

«Imediatamente liga-me minha ex-mulher. Fui conversar para a casa de banho. Disse-me: 'filho da p***, vou arruinar a tua carreira, vais jogar para a Nigéria, tira-a da minha casa'. Pedi, por favor, que me deixasse viver a minha vida e foi aí que comecei a ouvir os meus filhos e ela disse-lhes: 'mudem de roupa, vamos ver o vosso pai, a m**** do vosso pai», declarou.

Toto Salvio explicou, depois, o que aconteceu quando estava no carro. «Quando ela chegou onde eu estava, começou a atacar-me e a partir o carro. Saí, dei a volta e fiquei na curva. Eu nunca fugi. Eu fiquei na curva. É verdade que eu estava nervoso, não sabia que isto ia acontecer.»

«Por volta das quatro da manhã, recebi mensagens da Magalí a ameaçar-me, a dizer que ela ainda não tinha ido ao tribunal, que se eu desse um passo em falso iria contra mim.»

«Ela ligou-me e disse que eu a atropelei, que a magoei, que queria matá-la e deixei claro que nunca foi assim. Ela disse que só podia ficar com ela, que queria que nós quatro ficássemos juntos e não podia aceitar que eu estivesse com outra mulher.»

O futebolista argentino disse que veio embora, pois «tinha treino no dia a seguir» e negou que tivesse atropelado a ex-mulher.

«No início do vídeo vê-se alguém a cair, é ela que, depois de dar três pontapés, saltou para trás. Ela saltou, não caiu. Quando ela saltou, eu fiz marcha-atrás para sair e ela veio a correr em direção ao carro, ao lado da janela traseira do lado direito», disse ainda.