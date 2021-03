Salvio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciou o Boca Juniors.



O internacional argentino saiu saiu lesionado aos 25 minutos do jogo dos «xeneizes» contra o Sarmiento Junin e os exames confirmaram o pior cenário.



O extremo de 30 anos sofre assim mais um revés na carreira depois de em 2014/15 ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Salvio marcou quatro golos em 19 partidas na presente época.