Da Argentina chega uma história incrível, semelhante àquela que aconteceu com Manu Silva e Alexander Bah, do Benfica, em fevereiro de 2025, mas com uma agravante. É que o San Lorenzo perdeu dois jogadores no mesmo jogo por rotura de ligamentos... e ambos são capitães de equipa.

Primeiro, foi o experiente Ezequiel Cerutti que fez soar os alarmes, saindo aos 27 minutos de jogo no último embate contra o Boca Juniors, a 11 de março. Na segunda parte, aos 79 minutos, foi a vez do defesa Gastón Hernández, formado no clube e capitão de equipa, sair lesionado.

A imprensa avançou que ambos tinham sofrido roturas do ligamento cruzado anterior no joelho (um no esquerdo, outro no direito), uma lesão cada vez mais recorrente no futebol. O clube realizou exames e confirmou, nesta segunda-feira, essas lesões ligamentárias. 

Para Gastón, esta já é a terceira (!) rotura de ligamentos desde 2021, sempre no joelho esquerdo. Já Cerutti sofre a segunda, mas noutro joelho.

O período de recuperação será de oito a dez meses, admite o San Lorenzo, numa altura em que a época tinha acabado de iniciar com o torneio Apertura. De uma assentada, perde dois titulares.

