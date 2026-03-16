San Lorenzo perde dois capitães por rotura de ligamentos... no mesmo jogo
Tudo aconteceu no Boca Juniors-San Lorenzo da última jornada do Apertura
Da Argentina chega uma história incrível, semelhante àquela que aconteceu com Manu Silva e Alexander Bah, do Benfica, em fevereiro de 2025, mas com uma agravante. É que o San Lorenzo perdeu dois jogadores no mesmo jogo por rotura de ligamentos... e ambos são capitães de equipa.
Primeiro, foi o experiente Ezequiel Cerutti que fez soar os alarmes, saindo aos 27 minutos de jogo no último embate contra o Boca Juniors, a 11 de março. Na segunda parte, aos 79 minutos, foi a vez do defesa Gastón Hernández, formado no clube e capitão de equipa, sair lesionado.
A imprensa avançou que ambos tinham sofrido roturas do ligamento cruzado anterior no joelho (um no esquerdo, outro no direito), uma lesão cada vez mais recorrente no futebol. O clube realizou exames e confirmou, nesta segunda-feira, essas lesões ligamentárias.
Para Gastón, esta já é a terceira (!) rotura de ligamentos desde 2021, sempre no joelho esquerdo. Já Cerutti sofre a segunda, mas noutro joelho.
O período de recuperação será de oito a dez meses, admite o San Lorenzo, numa altura em que a época tinha acabado de iniciar com o torneio Apertura. De uma assentada, perde dois titulares.
Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti fueron operados con éxito de sus lesiones ligamentarias. Ambos futbolistas se encuentran bien y ya se enfocan en la recuperación, que demandará entre 8 y 10 meses.— San Lorenzo (@SanLorenzo) March 16, 2026
¡Vamos, Tonga y Pocho! ¡Van a volver mejor que nunca porque ya demostraron ser… pic.twitter.com/b8vOa0OTDD