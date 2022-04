Javier Saviola está de regresso ao River Plate, agora no papel de dirigente.

O emblema argentino apresentou o antigo jogador como novo presidente honorário das escolas do clube.

«Esse papel é entendido como o representante dos valores formativos da instituição, com transcendência na vertente desportiva, e acompanhará a gestão das Escolas River», resume a nota informativa.

Agora com 41 anos, Javier Saviola foi formado no River Plate, clube no qual se tornou profissional, e no qual encerrou a carreira, no início de 2016.

Entre 2009 e 2012 foi jogador do Benfica.