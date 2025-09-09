O selecionador argentino, Lionel Scaloni, tinha revelado antes do jogo com a Venezuela que Nicolás Otamendi chegou à concentração dos campeões do mundo com «uns pequenos problemas» físicos. Ainda assim, o capitão do Benfica foi titular, porque queria disputar um último jogo com a camisola da seleção no país, tal como Lionel Messi.

Scaloni, entretanto, veio elogiar a postura do central e até revelou que Otamendi chegou a jogar lesionado, contra a indicação do Benfica.

«Com tudo o que aconteceu com o Leo [Messi], esquecemos o que ele [Otamendi] representa para nós e o quanto o jogo do outro dia foi importante para ele. E também jogou por causa disso. Disseram que era melhor descansar, mas tive uma conversa com ele e ele merecia ter jogado aquele jogo», disse o selecionador argentino, em conferência de imprensa.

«Ele merece reconhecimento porque nos ajudou muito, não só no futebol, mas também no grupo. Ele veio jogar lesionado, às vezes, contra a decisão do seu clube [Benfica]. É um jogador muito importante e será lembrado por tudo o que nos deu», afirmou ainda.

A Argentina joga no Equador na próxima madrugada e Otamendi vai envergar a braçadeira de capitão.