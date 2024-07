Ángel Di María já garantiu, em diversas ocasiões, que vai deixar a seleção argentina após a Copa América, mas Lionel Scaloni não desiste de tentar convencer o avançado de 36 anos a manter-se na albiceleste.

Após a vitória sobre o Canadá (2-0), que selou a presença na final da Copa América, o selecionador da Argentina explicou que planos tem para Di María.

«Sabem como penso. Sou apologista de esperar e que ele continue a jogar, não vou retirá-lo antes da seleção. Já começam as lágrimas, a família, os adeptos... É preciso deixá-lo jogar, depois vamos ver se conseguimos convencê-lo. Enquanto isso, ele tem de desfrutar do momento», disse o treinador, em conferência de imprensa.

O último jogo de Di María com a camisola da seleção deverá ser no próximo domingo, diante de Colômbia ou Uruguai. O avançado, que representou o Benfica em 2023/24, não segurou as lágrimas ao projetar essa partida.