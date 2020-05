Luiz Felipe Scolari revelou ter sido convidado para treinar os argentinos do Boca Juniors.

De acordo com o antigo selecionador português o convite foi feito por Gabriel Batistuta, antigo internacional argentino, que concorreu às eleições do clube xeneize, na lista de José Beraldi.

«O Batistuta falou comigo para treinar o Boca Juniors, e isso teria acontecido se tivesse sido Beraldi a ganhar as eleições, o que infelizmente não aconteceu», declarou, em entrevista à Rádio Mitre.

Apesar de a hipótese não ter avançado agora, Felipão deixa a porta aberta para que a relação surja no futuro.

«Eu gosto do Boca. Vai haver oportunidade para treinar o clube. Gosto da forma como joga, como encara o jogo, como se comporta, mas também tenho identificação com todos os clubes que treinei em todos os lugares do mundo», reconhece.