Carlos Tévez revelou que vai renovar contrato com o Boca Juniors e doar todo o seu salário a instituições sem fins lucrativos para ajudar os mais afetados pela pandemia de Covid-19.



«Sim, continuo no Boca. Na verdade tenho de esperar pela resposta do Boca. Há algumas mudanças, o contrato é apenas até dezembro e não de um ano. Com tudo o que está a acontecer devido à pandemia, com várias pessoas a sofrerem por falta de trabalho, decidi juntamente com a minha família doar todo o dinheiro do meu contrato a uma entidade sem fins lucrativos», referiu, ao jornal «Olé».



O internacional argentino frisou que neste momento o dinheiro é o que menos lhe interessa, reiterando que quer ajudar os mais necessitados.



«Queremos deixar claro no contrato para onde deve ir o dinheiro. Nem quero ver o dinheiro. Quero que seja entregue no sítio destinado para ajudar muitas famílias. Quero jogar mais seis meses e ganhar a Libertadores», acrescentou.



Tévez despontou no Boca Juniors em 2001 e voltou passado 14 anos e após passagens por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua.