Thiago Almada foi um dos principais jogadores do Botafogo neste ano de 2024, sob a orientação do português Artur Jorge. Mas esta não é a única ligação que o argentino, campeão mundial em 2022 (fez apenas um jogo), tem a Portugal.

Almada teve a chance de jogar no Sporting durante seis meses, por empréstimo do Manchester City, no âmbito de uma proposta dos ingleses em 2019. A cedência aconteceria devido a uma parceria estabelecida entre citizens e leões.

Thiago Almada explica agora, numa entrevista à ESPN, que rejeitou essa hipótese porque não queria sair a custo zero do clube do coração - o Vélez Sarsfield. «Queria sair a bem», admitiu.

Por isso, o criativo argentino renovou e ficou no clube até 2021, mais dois anos, saindo para os americanos do Atlanta United por uma verba a rondar os 15 milhões de euros. Agora, findada a temporada no Botafogo, Almada prepara-se para jogar na Europa pela primeira vez, ao serviço do Lyon, de França.