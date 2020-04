O Boca Juniors sagrou-se campeão argentino, roubando a liderança ao River Plate na penúltima jornada e confirmando o título na última. O jogo dos «xeneizes» contra o Gimnasia La Plata, de Maradona, resolveu-se à entrada para o quarto de hora final graças a um golo de Tévez.



Os futebolistas tiveram «tomates», segundo a mãe de Salvio.

«Do título gostei que tivessem mostrado 'tomates'. Não se deixaram enganar por tudo o que viram... Que o Boca estava morto, que comprou jogadores maus, que fez maus negócios. A pouco e pouco, como se diz na gíria, calaram todo o mundo», disse Tota, no programa «Como te va», da rádio Del Plata.



A mãe do ex-Benfica explicou como viveu a partida na Bombonera pouco tempo depois de ter vencido a batalha contra o cancro, confessando que foi um dos dias mais felizes da sua vida.



«Não sabem a luta que foi para conseguir entrar. Estava na plateia e não me podia emocionar em demasia porque foi a recomendação do médico antes de ir para o estádio. Quando Toto falha um golo deu-me vontade de chorar e disse-me ao meu neto 'já vamos marcar, já vamos marcar' e depois o Tévez marcou. O meu coração quase explodiu, o único que fiz foi respirar fundo, abraçar-me ao meu neto e festejar», contou.



A verdade é que Tota acabou por conseguir entrar no relvado para abraçar o filho (as imagens desse momento tornaram-se virais).



«Disse a um dos meus filhos que ia entrar no campo. No início não me deixaram, mas depois disse que era mãe do Toto e entrei para cumprir o meu sonho. O que lhe disse? Disse que a missão estava cumprida, que o meu sonho estava cumprido. Esse foi o melhor dia que o meu filho me podia proporcionar. Mais cedo ou mais tarde, as coisas que peço cumprem-se», relatou.



Justina Salvio revelou que pressentiu que o Boca Juniors iria ser campeão - chegou a sonhar com o título - e que está positiva em relação a um título da Libertadores.



«O cirurgião, que é adepto do Boca, perguntou-me: 'Lembra-se do que me disse que sonhou? Que pressentimento tem para a Libertadores?'. Acredito muito em Deus e tenho algo que Ele me ofereceu: a intuição. Estava muito convicta de que o Boca iria lutar por tudo e que iria ser campeão, mas com tudo isto.... Parece que Deus me disse 'pare um pouco, vamos devagarinho'. O único que peço a Deus é cumpra o meu desejo da Libertadores», concluiu.



Salvio contribuiu com dez golos em 25 jogos para o título dos «xeneizes».