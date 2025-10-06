O treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, encontra-se numa situação clínica muito crítica.

O técnico de 69 anos está a receber tratamento em casa, numa decisão tomada em conjunto com a família para evitar sucessivos internamentos hospitalares, até porque no último mês já tinha sido hospitalizado três vezes.

Embora o clube xeneize ainda não se tenha pronunciado oficialmente, o jornal Olé e agência noticiosa EFE citam fontes do emblema de Buenos Aires que admitem que o quadro clínico «é delicado». O técnico tem recebido visitas em casa, entre as quais a do presidente Juan Román Riquelme.

Russo não esteve no banco na goleada do Boca Juniors na Bombonera, este domingo, sobre o Newell's Old Boys (5-0). Desde 21 de setembro que o treinador não assiste a um jogo na linha lateral.

O técnico foi diagnosticado com cancro de próstata em 2017 e, desde então, tem lutado contra alguns problemas de saúde.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?