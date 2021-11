O presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou que aquela entidade vai pedir o castigo de Otamendi devido ao lance em que o argentino deu uma cotovelada a Raphinha, no Argentina-Brasil.

O responsável da CBF defende que as imagens deixam clara a agressão que passou sem punição por parte do árbitro e do VAR, que após a partida foram suspensos pela CONMEBOL.

«As imagens são claras. Com base nas imagens, vamos pedir ao comité da FIFA uma punição ao jogador por esse lance cobarde. Isso não pode passar impune», disse, citado pela imprensa brasileira.