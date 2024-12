O Vélez Sarsfield sagrou-se, na noite de domingo, campeão argentino, pela primeira vez ao fim de 11 anos.

Em Buenos Aires, a equipa treinada por Gustavo Quinteros venceu o Huracán, por 2-0, em jogo da 27.ª e última jornada.

Os golos foram apontados na primeira parte, por Claudio Aquino (30m) e Damián Fernández (41m).

O Vélez terminou o campeonato com 51 pontos, mais três do que o Talleres, 2.º com 48 pontos e derrotado nesta última jornada, ante o Newell’s Old Boys (1-3).

Este foi o 11.º título do Vélez na liga argentina.