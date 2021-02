O Vélez Sarsfield decidiu suspender os dois jovens jogadores do clube que foram acusados de alegado abuso sexual.

Um deles é Thiago Almada, médio ofensivo de apenas 19 anos, um dos jovems mais cobiçados do futebol argentino. O outro jogador envolvido é Miguel Brizuela, defesa de 24 anos, também formado no clube.

O caso remete para uma queixa apresentada por uma jovem de 28 anos no passado dia 4 de dezembro, na sequência de uma festa que terá contado com a presença de quatro jogadores do Vélez: para além de Thiago Almada e Miguel Brizuela, agora imputados por abuso sexual, o processo envolveu também Juan Martín Lucero, que seria o dono da casa onde ocorreu a festa, e ainda Ricardo Centurión, aos quais a queixosa acusava de falta de assistência.

De referir que Miguel Brizuela, agora acusado de agressão sexual, foi denunciado em junho de 2020 por agressão à namorada, e ficou proibido de aproximar-se da vítima por um período de 90 dias.