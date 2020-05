A Bombonera faz esta segunda-feira 80 anos e é um templo de futebol que muitos já visitaram e outros sonham visitar. Como este aniversário acontece em tempo de pandemia, o Boca Juniors decidiu abrir as portas do estádio, embora de forma virtual.

Durante 24 horas, nas redes sociais do clube xeneize pode ver-se a transmissão de imagens de vários locais do estádio, incluindo alguns que não estão acessíveis mesmo aos adeptos que vão ao estádio.

Os sócios recebem um presente mais especial, um link para uma visita virtual a todos os recantos do estádio.

Ao longo do dia haverá ainda um dj set, que inclui um remix com as músicas cantadas na bancada, e os jogadores do plantel principal juntam-se à iniciativa ao partilharem mensagens nas suas redes sociais.

Veja aqui as imagens em direto da aniversariante Bombonera: