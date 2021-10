VÍDEO: a Bombonera parou para homenagear Maradona em dia de aniversário

A Bombonera não esquece. Jamais.



O jogo entre o Boca Juniors e o Gimnasia, da 19.ª jornada do campeonato argentino, foi interrompido ao minuto 10. Se fosse vivo, Diego Armando Maradona cumpriria o 61.º aniversário no passado sábado.



Os «xeneizes» não deixaram o momento passar em clara. O jogo parou, foram exibidos alguns dos melhores momentos de D10S com a camisola do Boca enquanto os adeptos gritavam o seu nome e a uma das suas filhas chorava, emocionada.



Por fim, lançaram-se uns balões em tons de azul e amarelo na direção do céu. Na direção de Diego. O Boca até perdeu, mas celebrou-se Maradona.



