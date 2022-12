Uma camisola gigante de Lionel Messi sobrevoou esta terça-feira a cidade de Rosário, na Argentina, onde nasceu o craque do Paris Saint-Germain.

A camisola, com o número e nome do capitão da albiceleste, foi confecionada na cidade de Santa Fé de Serodino, numa iniciativa promovida pelos bombeiros voluntários, trabalhadores da indústria têxtil e alguns grupos de jovens. O objeto tem 18 metros de comprimento por 12 de largura e os criadores garantem que esta é a maior camisola do mundo.

O «voo» da camisola pelos céus de Rosário aconteceu horas antes do Argentina-Croácia, das meias-finais do Mundial 2022, que se disputa a partir das 19h00.

Ora veja: