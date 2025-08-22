Ainda a habituar-se à Argentina, no regresso ao clube que o lançou para o futebol, Ángel Di María teve nesta sexta-feira um episódio preocupante. Mais ainda para o colega de equipa Kevin Gutiérrez, que sofreu um acidente de viação.

O avançado de 19 anos seguia para o centro de treinos do Rosario Central quando o veículo em que seguia embateu contra um camião. Ao saber do sucedido, vários colegas de equipa, entre eles o ex-Benfica, prestaram assistência ao amigo.

Felizmente, apesar dos danos avultados do carro, um relatório médico inicial não indicou ferimentos graves no jogador, apenas alguns golpes e contusões, adianta a imprensa argentina.

O Rosario Central emitiu um comunicado para tranquilizar os adeptos sobre o estado de saúde do jogador e espera-se que Gutiérrez recupere rapidamente para voltar aos relvados.

Di María cumpriu cinco jogos neste regresso ao Rosario Central, com dois golos marcados de grande penalidade. Ainda não perdeu.