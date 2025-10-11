A Argentina bateu a seleção venezuelana, por 1-0, num encontro de preparação para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

O jogo realizado no Hard Rock Stadium em Miami, contou com a presença de Lionel Messi nas bancadas, que viu o único golo da partida a ser apontado por Lo Celso, aos 31 minutos, assistido por Lautaro Martínez. Otamendi, central do Benfica, não saiu do banco de suplentes.

A seleção argentina, já qualificada para o próximo Mundial, vai tentar revalidar o título no próximo ano no torneio a ser realizado entre EUA, México e Canadá. Já, a Venezuela falhou o apuramento para a competição.

Veja aqui o resumo do encontro: