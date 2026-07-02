Na segurança apertada dos Estados Unidos da América, todas as seleções passaram por rigorosos controlos nos aeroportos. Chegou a vez da Argentina que, apesar de ser campeã mundial, não escapou.

Ao aterrar no aeroporto de Miami, onde vai defrontar Cabo Verde na sexta-feira (23h00), a seleção albiceleste foi submetida à revista. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um isqueiro de barbecue a ser confiscado a Lisandro Martínez e a reação bem-humorada dos colegas de equipa.

O capitão Lionel Messi foi um dos que encontrou mais piada na situação, sorrindo para os seus colegas. Ora veja: