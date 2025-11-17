Depois das cenas de pancadaria em pleno relvado, envolvendo jogadores das duas equipas, a comitiva do Deportivo Morón deixou o balneário do Estádio Abel Sastre, casa do Deportivo Madryn, parcialmente destruído.

As imagens do estado em que ficou o vestiário chegaram às redes sociais e mostram um cenário desolador, com portas arrancadas, lixo espalhado pelo chão e paredes destruídas.

O episódio seguiu-se ao apuramento polémico do Deportivo Madryn para a final do play-off de subida à I Divisão argentina de futebol, onde vai defrontar o Estudiantes Rio Cuarto.