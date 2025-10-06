Ángel Di María não marcou nem assistiu na vitória do Rosario Central sobre o River Plate (2-1), mas foi a principal figura da partida.

Um dos melhores lances do ex-Benfica aconteceu na primeira parte, quando teve de encarar Marcos Acuña, com quem foi campeão do mundo pela Argentina. Di María não teve piedade do antigo companheiro e trocou-lhe completamente as voltas com dois dribles desconcertantes, seguidos de um cruzamento que, contudo, não terminou em golo.

Também antes do intervalo, o ex-Benfica arrancou dois cartões amarelos a Juan Portillo no espaço de cinco minutos. No primeiro lance, o médio do River agarrou Di María pelo pescoço e, depois, derrubou-o com um carrinho à entrada da área.

«Voltei para jogar estes jogos. Estou feliz com a forma como as coisas estão a correr. O importante é continuar assim. Vamos passo a passo. Estamos tranquilos, trabalhamos jogo a jogo», disse Di María, após a partida, aos microfones da ESPN.

O Rosario Central ocupa o quinto lugar do Grupo B do Torneio Clausura e, por isso, está em posição de apuramento para a fase seguinte.