Internacional
Há 1h e 44min
VÍDEO: Di María marca golaço com trivela perfeita
Ex-Benfica abre caminho ao triunfo do Rosario Central em casa do Racing
À segunda jornada, o Rosario Central somou, esta quarta-feira, o primeiro triunfo no torneio de abertura do campeonato argentino, em casa do Racing (2-1). Tudo começou num golaço de Ángel Di María.
Aos 24 minutos, o ex-Benfica tirou um adversário do caminho, entrou na área e finalizou com uma trivela perfeita. Este foi o segundo jogo consecutivo do antigo internacional argentino a marcar.
Diga-se ainda que Alejo Veliz (35m) apontou o segundo golo do Rosario Central, enquanto Maravilla Martínez (45+1m) fez o tento do conjunto de Avellaneda.
O golo de Di María:
