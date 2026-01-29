À segunda jornada, o Rosario Central somou, esta quarta-feira, o primeiro triunfo no torneio de abertura do campeonato argentino, em casa do Racing (2-1). Tudo começou num golaço de Ángel Di María.

Aos 24 minutos, o ex-Benfica tirou um adversário do caminho, entrou na área e finalizou com uma trivela perfeita. Este foi o segundo jogo consecutivo do antigo internacional argentino a marcar.

Diga-se ainda que Alejo Veliz (35m) apontou o segundo golo do Rosario Central, enquanto Maravilla Martínez (45+1m) fez o tento do conjunto de Avellaneda.

O golo de Di María:

