Com um golo olímpico de Ángel Di María, o Rosario Central empatou a um golo na receção ao Boca Juniors, este domingo.

Até foi a formação «xeneize» a adiantar-se no marcador, aos 20 minutos, por outra cara bem conhecida do futebol português. Na sequência de um livre, Rodrigo Battaglia, que já passou por Sporting, Sp. Braga, Desp. Chaves e Moreirense, assinou o primeiro golo da partida, com um cabeceamento certeiro.

A vantagem do Boca não durou muito tempo, porque apenas quatro minutos depois a formação de Rosario chegou ao empate, com um canto direto de Di María. Foi o quarto golo (em sete jogos) do ex-Benfica desde o regresso à Argentina.

O Boca Juniors soma 13 pontos em oito jogos e segue na terceira posição do Grupo A na 1.ª fase do Torneo Clausura. Com menos um jogo, o Rosario Central soma 11 pontos e é sexto no Grupo B.