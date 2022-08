Não está a correr da melhor maneira o regresso de Facundo Ferreyra à Argentina.

O avançado de 31 anos que esteve ligado ao Benfica entre 2018 e 2020 transferiu-se para o Independiente no início do mês de julho e no seu quarto jogo pelo emblema dos arredores de Buenos Aires viu um cartão vermelho direto já em período de compensação, tendo estado em campo apenas 19 minutos em campo.

Depois de Darwin Núñez ter sido expulso no encontro entre o Liverpool e o Crystal Palace, agora foi a vez de outro ex-Benfica receber ordem de expulsão. Será alguma maldição de antigos jogadores encarnados?