Juan Quintero voltou a marcar um golaço na vitória do River Plate no terreno do Argentino Juniors, no campeonato argentino.



Depois do golo olímpico na semana passada, o internacional colombiano voltou a pintar uma obra de arte, desta feita na transformação de um livre direto. Com o pé esquerdo, o ex-FC Porto colocou a bola no ângulo superior esquerdo da contrária, deixando o guarda-redes sem hipótese de defesa.



Quintero marcou o primeiro dos três golos da equipa de Gallardo. Veja o lance: