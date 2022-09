O Belgrano sagrou-se campeão da segunda divisão da Argentina, mas a festa da equipa pelo feito por muito pouco não terminou em tragédia.

Após a vitória sobre o Defensores Belgrano, que lhes garantiu o título, os jogadores do clube de Córdoba passearam-se pela cidade num autocarro panorâmico.

Até aqui, tudo normal. Com o que ninguém contou foi com a altura de uma ponte incluída no percurso. Conforme se pode ver num vídeo divulgado por um jornalista, não fossem os rápidos reflexos dos jogadores, que se baixaram no último momento, a coisa podia ter corrido muito, muito mal.

Foi mesmo por um triz.