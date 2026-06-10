A Argentina venceu a Islândia por 3-0, na madrugada desta quarta-feira, no último jogo de preparação para o Mundial de 2026. Lionel Messi bateu mais um recorde, tornou-se o jogador mais velho a marcar pela albiceleste, mas o momento mais marcante ficou reservado para lá do apito final.

Daníel Gudjohnsen foi ter com o astro argentino e disse-lhe que era filho de Eidur Gudjohnsen, antigo avançado do Barcelona e colega de equipa de Messi.

O jogador do Inter Miami mostrou-se surpreso e ficou a conversar com o jovem islandês por breves momentos.

Na zona de entrevistas rápidas, o campeão do mundo afirmou que, embora se lembrasse de ver Daníel nos treinos, não tinha grandes memórias dele.

De recordar que a Argentina faz a sua estreia no Mundial deste verão no dia 17 de junho, diante da Argélia.