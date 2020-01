O regresso de Nico Gaitán ao Boca Juniors caiu após a mudança diretiva no emblema «xeneize». Lembre-se que Jorge Amor Ameal sucedeu a Angelici na presidência do histórico clube argentino.



A entrevista do Masifutebol a Gaitán



Sem clube desde que deixou o Chicago Fire da MLS, o internacional albiceleste treina-se sozinho enquanto não tem outra proposta para prosseguir a carreira.



Gaitán, de 31 anos, fez a formação no Boca Juniors antes de sair para o Benfica. Passou depois por Atlético de Madrid e Dalian Yifang, além de ter jogado nos encarnados e nos Estados Unidos.