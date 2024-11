Com uma vitória pela margem mínima (1-0) na Bombonera, a Argentina bateu o Peru na última madrugada e reencontrou o caminho dos triunfos na 12.ª jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2026.

Nicolás Otamendi, do Benfica, foi titular na campeã mundial, que só conseguiu desmontar a estratégia defensiva dos peruanos aos 55 minutos.

Após um cruzamento de Lionel Messi, Lautaro Martínez finalizou com um pontapé acrobático, de pé esquerdo. O avançado do Inter de Milão chegou aos 32 golos pela «albi-celeste» e é já o quinto melhor marcador da seleção argentina, empatado com Diego Maradona.

À entrada para o último quarto de hora (76m), Nehuén Pérez foi o primeiro jogador lançado por Lionel Scaloni. O jogador do FC Porto entrou para jogar como lateral direito.

No lado dos forasteiros, Castillo, médio do Gil Vicente, foi totalista.

Esta vitória permite à Argentina consolidar a liderança, passando a somar 25 pontos, agora mais cinco do que o Uruguai, segundo classificado, que empatou a uma bola no Brasil, quinto colocado, com 18.