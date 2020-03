O Boca Juniors sagrou-se este sábado campeão argentino e para Salvio são dias de grande felicidade. O ex-jogador do Benfica tinha recentemente anunciado a recuperação do estado de saúde da mãe após uma intervenção cirúrgica, na sequência do cancro diagnosticado há alguns meses e agora pôde abraçá-la nos festejos do título xeneize.

O emotivo abraço entre mãe e filho foi um dos momentos mais especiais dos festejos do Boca Juniors, mas a festa foi feita de muitos momentos.

No balneário xeneize, os jogadores entregaram-se à dança e mostraram que também sabem mexer-se fora do campo.

Veja as imagens da festa de Salvio e o vídeo dos festejos no baleneário: