Ignacio Lago fez história ao ser o primeiro profissional da Argentina a assumir a homossexualidade. O atleta do Colón fê-lo em direto numa estação de televisão do país.

A produção do programa Sangre y Luto lançou um testemunho em vídeo do namorado: «Olá, gordo, espero que tenhas gostado da surpresa. Só me resta dar-te os parabéns e agradecer-te por seres uma pessoa e um profissional de excelência. Sei de toda a garra que dedicas a isto, sei que tens um sonho. Gosto muito de ti e obrigado por defenderes as cores da minha cidade», afirmou.

Lago ficou surpreendido com a mensagem e aproveitou para ser sincero. «É um amor irracional, vivemos isto assim, tal como com o futebol. Tentamos expressar o que sentimos.» Além disso, referiu que não suspeitava de nada sobre a surpresa. «Não sei como é que não me apercebi, vivo fechado em casa. Ele é muito atencioso e demonstra o seu carinho desta forma tão especial», admitiu.

Ignacio Lago tem 23 anos e cumpre a terceira temporada ao serviço do Colón, da segunda divisão, depois se ter sido formado no Talleres.