Embora a Mauritânia tenha perdido por 2-1 no particular diante da Argentina, em jogo de preparação para o Mundial de 2026, os jogadores da equipa visitante tiveram direito a um presente da formação «Albiceleste».

No final da partida, os jogadores da seleção africana receberam as camisolas dos adversários argentinos.

Nas imagens publicadas pela imprensa argentina que esteve no jogo, é possível ver uma pequena disputa pelas recordações, sendo a camisola de Rodrigo De Paul uma das mais desejadas.

Ora veja:

Por outro lado, Aboubakary Koita foi quem conseguiu a camisola de Lionel Messi e foi também visível o seu contentamento.