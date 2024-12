A coroação do Central Córdoba na final da Taça da Argentina terminou com um escândalo nas bancadas do Vélez, que foi derrotado no próprio estádio. Vários jogadores subiram para confrontar os adeptos que estavam alegadamente a agredir os seus familiares.

De acordo com os relatos, os adeptos começaram a insultar os jogadores, o que motivou as reações e agressões nas bancadas.

Randall Rodríguez, Elías Gómez, Braian Romero e Agustín Bouzat foram alguns dos jogadores que saltaram para as bancadas no meio do caos, enquanto outros choravam no relvado nervosos e magoados com tudo o que se passava. As esposas de dois atletas acabaram por ficaram feridas.

Fabián Berlanga, presidente do clube, também estava no local e caiu no meio do momento de tensão.