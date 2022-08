O lateral-esquerdo Agustín Sandez, do Boca Juniors, foi vítima de um assalto violento na madrugada do passado domingo, em Buenos Aires.

Tudo ocorreu depois da derrota diante do Patronato (3-0). Quando estacionava o carro, o atleta de 21 anos foi abordado pelos assaltantes e acabou mesmo por ser atingido na cabeça. Os ladrões colocaram-se em fuga com todos os bens pessoais do defesa.

Foi o próprio jogador quem deu conta do sucedido no Instagram, com uma publicação onde são visíveis os ferimentos no rosto.

«Acabaram de roubar o meu carro e todos os meus pertences. Se receberem alguma mensagem, não sou eu», escreveu.

De acordo com o La Nación, foram detidas quatro pessoas e Agustín Sandez já confirmou a identidade dos mesmos. Tratam-se de três jovens, de 15, 17 e 18 anos, e um outro que se apresentou sem documentos.

As câmaras de videovigilância do local captaram o momento do assalto que durou menos de um minuto.