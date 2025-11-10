VÍDEO: loucura na Bombonera com triunfo do Boca Juniors sobre o River Plate
Zeballos marca e assiste na vitória dos «Xeneize» no Clausura argentino
Numa Bombonera lotada e a fervilhar, o Boca Juniors derrotou o River Plate por 2-0, ganhou o Superclásico e isolou-se na liderança do Grupo A do Clausura argentino, ao cabo de 15 jornadas.
Os Xeneize estiveram por cima durante grande parte do jogo e adiantaram-se no marcador no período de compensação da primeira parte, por Zeballos, na recarga a uma defesa incompleta Armani.
Num duelo que reuniu alguns velhos conhecidos do futebol português – Marchesín no Boca, Marcos Acuña e Juan Quintero no River – o Boca Juniors ampliou a vantagem aos 47 minutos, por Miguel Merentiel, assistido por Zeballos.
Até final, nota para um penálti favorável ao Boca, por alegada falta de Armani sobre Gimenez, que foi revertido pelo VAR, e para a melhor ocasião do River Plate em todo o jogo, que surgiu em cima do minuto 90 e foi desperdiçada por Galarza. Solto ao segundo poste, o paraguaio cabeceou ao lado.
Os Millonarios seguem na sexta posição do Grupo B do Clausura, com 21 pontos, menos dez do que o líder Rosario Central, onde atua o ex-Benfica, Di María. Já o Boca Juniors comanda o Grupo A, com 26 pontos.