Depois de protagonizar uma perdida incrível no jogo contra o Alianza Lima, que valeu a eliminação, do Boca Juniors, há dois dias, da Libertadores, o avançado uruguaio voltou a falhar em frente à baliza, diante do Rosario Central.

Milton Giménez abriu o marcador para o Boca Juniors aos 9 minutos, ao aproveitar uma defesa imperfeita do guarda-redes adversário colocando a bola dentro da baliza.

O mesmo não conseguiu fazer Cavani aos 28 minutos, quando desperdiçou uma oportunidade clara de golo, em frente à baliza, levando os adeptos à loucura.

Aos 88 minutos, o jogador uruguaio foi substituído, com a Bombonera a despedir-se do camisola 10 com aplausos.

O compatriota, Luiz Suárez não ficou indiferente ao momento, e reagiu na rede social X.

«Respeito, sempre! Grande Cavani», escreveu o uruguaio.

Apesar da perdida de Cavani, o Boca Juniors conquistou os três pontos ao Rosario Central, com o resultado a fixar-se no 1-0.

Veja aqui o golo desperdiçado por Cavani: