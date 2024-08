Jogo empatado em cima do minuto noventa. Como resolver? Walter Bou fê-lo de bicicleta.

Já depois de dois golos do ex-Benfica Salvio, o Lanús estava empatado com o Tigre, em jogo do campeonato argentino. Aos 90 minutos, Bou recebeu de peito à entrada da área e marcou com um excelente pontapé de bicicleta, resolvendo de forma épica o jogo a favor do Lanús.

Dificilmente haverá um golo que supere este na corrida pelo prémio Puskás.

Ora veja: