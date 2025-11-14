O amigável entre Angola e Argentina, em Luanda, para celebrar os 50 anos de independência do país africano, não defraudou as expectativas: foi um momento de festa e os campeões mundiais venceram por 2-0.

Lionel Scaloni apostou num onze com várias figuras de peso, com Lionel Messi à cabeça, ele que foi muito ovacionado pelo povo angolano, após uma excelente exibição, coroada com um golo e uma assistência. Ainda antes disso, recebeu um troféu das mãos do presidente João Lourenço e retribuiu com camisolas autografadas.

Além do astro do Inter Miami, também Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister e Lautaro Martínez estiveram entre os titulares. Por outro lado, Nicolás Otamendi e Gianluca Prestianni não integraram o onze.

A primeira parte foi claramente dominada pela Argentina, que chegou ao intervalo a vencer por 1-0, mas a vantagem só não foi maior devido ao facilitismo da «albiceleste», que nem sempre aproveitou os erros defensivos dos angolanos, que contaram com Buatu, do Gil Vicente, a titular.

Foi já em cima do intervalo que a seleção argentina abriu o marcador, ao minuto 43, com um remate na passada de Lautaro Martínez, após um passe de Messi.

O tão esperado golo de Messi só chegou aos 82 minutos e desta vez foi Lautaro quem assistiu o camisola 10, que finalizou à vontade, entre pedidos de fora de jogo.

O capitão da Argentina foi substituído três minutos depois e o Estádio 11 de Novembro levantou-se para uma grande ovação. Pelo meio dos aplausos, Prestianni teve direito a estrear-se pela seleção principal da Argentina, sendo um dos quatro jogadores que entrou em campo nessa ocasião. O avançado do Benfica esteve pouco tempo em ação, enquanto Otamendi vai mesmo regressar à Luz sem qualquer minuto nas pernas.