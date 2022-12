Depois da receção apoteótica em Buenos Aires, que obrigou até que os jogadores fossem transportados por helicópteros a meio do percurso, Lionel Messi e os restantes companheiros regressaram a casa para desfrutar de alguns dias com as famílias e passar as datas festivas.

Messi chegou a Rosario, cidade de onde é natural, assim como Angel Di María, e foi recebido por uma multidão junto à sua casa.

Apesar do pouco descanso nas últimas horas, o astro argentino ainda parou para tirar algumas fotografias, antes de seguir para os seus aposentos.

«Obrigado, ídolo», foi possível ouvir.

Ora veja: