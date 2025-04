Neste domingo, viveu-se o sempre emocionante 'Superclasico' na Argentina. As duas equipas com mais história no país defrontaram-se em jogo válido para a jornada 15 do torneio Apertura, a primeira fase do campeonato argentino.

O River Plate saiu vitorioso frente ao Boca Juniors, no mítico Estádio Monumental, por 2-1. Foi batido o recorde de assistência da Argentina neste jogo, com mais de 85 mil espetadores.

Do lado do River, estava o experiente Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica. É colega de equipa de uma das maiores promessas do futebol mundial - Franco Mastantuono. Aos 17 anos, é um dos melhores elementos do River e marcou um verdadeiro golaço de livre direto, aos 25 minutos de jogo.

Já do lado do Boca, com o ex-FC Porto Marchesín na baliza e os ex-Sporting Rodrigo Battaglia e Marcos Rojo, reduziu antes do intervalo por intermédio do avançado Merentiel.

Ainda antes do intervalo, o River Plate voltou a estar em vantagem (que nunca mais se alterou) com golo do experiente Sebastian Driussi, aos 44m.

Mesmo após a derrota, o Boca Juniors lidera o campeonato com 32 pontos, mais cinco do que o River Plate.