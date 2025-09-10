A Argentina perdeu na visita ao Equador, por 1-0, numa partida que ficou marcada pela expulsão de Otamendi, capitão do Benfica.

Sem Messi na equipa, a Argentina ficou reduzida a 10 unidades ao passar da meia-hora, depois de Otamendi derrubar o isolado Enner Valencia. O árbitro não teve dúvidas e mostrou prontamente o cartão ao central que figura no Benfica.

O golo da vitória surgiu aos 45+13m, através de uma grande penalidade convertida pelo próprio Valencia.

Alan Varela, médio do FC Porto, não saiu do banco argentino.

Com este resultado, a Argentina termina a qualificação da América do Sul no primeiro lugar do grupo, com 38 pontos em 18 jogos. O Equador ficou em segundo, com 29.