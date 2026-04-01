VÍDEO: Otamendi marca na goleada da Argentina
Defesa do Benfica apontou um dos cinco golos na vitória por 5-0 frente à Zâmbia
Na última partida neste compromisso de seleções, a Argentina bateu a Zâmbia por 5-0. Otamendi, capitão e defesa-central do Benfica, fez um golo de grande penalidade. Já Prestianni esteve no banco, mas não somou qualquer minuto.
Depois de uma vitória por 2-1 frente à Mauritânia que soube a pouco, a formação «Albiceleste» apresentou-se em modo rolo compressor. Julián Alvarez abriu a contagem no marcador pouco tempo depois do apito inicial (quatro minutos). Perto do intervalo, Messi finalizou uma bela jogada coletiva da Argentina e, assistido por Mac Allister, fez o 2-0.
Na segunda parte, Lionel Messi fez questão que Otamendi batesse uma grande penalidade (50m) e o central não desperdiçou naquele que foi o último jogo do da carreira defesa com a camisola da Argentina em solo nacional.
Até ao final do jogo, Chanda (68m) fez um autogolo e Barco estreou-se a marcar pela equipa de Scaloni aos 90+4 minutos.