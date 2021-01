O primeiro Superclássico de 2021 na Argentina terminou com quatro golos e duas expulsões. Boca Juniors e River Plate empataram a dois golos, na Bombonera, e continuam a partilhar a liderança do Grupo A da Copa Maradona, com oito pontos, a uma jornada do fim.

O Boca adiantou-se no marcador logo ao minuto 10, com Ramon Ábila a corresponder da melhor forma a um cruzamento perfeito de Emanuel Más.

Já na segunda parte, ao minuto 58, a expulsão de Campunazo por acumulação de amarelos deixou a equipa da casa em desvantagem numérica e lançou a reviravolta do River Plate.

Mesmo puxado na área, de joelhos no relvado, Federico Girotti cabeceou para o empate ao minuto 74, após cruzamento de Montiel, da direita.

Apenas três minutos depois o River colocou-se mesmo em vantagem, com um golo de Rafael Santos Borré, que antecipou-se ao adversário e desviou de cabeça o cruzamento de Ignacio Fernández.

Só que logo a seguir o ex-benfiquista Enzo Pérez foi também expulso por acumulação de amarelos (80m), e o River ficou também reduzido a dez elementos.

Novamente em igualdade numérica no terreno de jogo, o Boca ainda conseguiu chegar ao empate: Carlitos Tévez, que tinha entrado no início da segunda parte, lançou Sebastián Villa na área, e este picou a bola por cima do guarda-redes (86m).

De referir ainda que os ex-benfiquistas Lisandro López e «Toto» Salvio não saíram do banco do Boca Juniors.

Falta assim uma jornada para o final desta fase do campeonato argentino, e quem ficar em primeiro neste Grupo A vai disputar o título com o vencedor do Grupo B.