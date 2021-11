O River Plate sagrou-se campeão argentino nesta madrugada ao vencer o Racing, por 4-0. Com 12 pontos de vantagem sobre o Defensa y Justicia, o River já não pode ser alcançado nas últimas três jornadas.

Agustín Palavecino começou a construir a goleada da turma de Buenos Aires aos 31 minutos. Já no recomeço do segundo tempo, Julián Alvarez ampliou a vantagem e reforçou a artilharia do campeonato argentino. O jovem de 21 anos soma já 16 golos na competição.

Mas a estrela do encontro seria Brian Romero, que em apenas 10 minutos bisou e deu tranquilidade ao conjunto de Marcello Gallardo.

No final do encontro, o ex-Benfica Enzo Pérez, a contas com uma lesão no braço, subiu ao relvado e ainda ajudou a levantar o troféu de campeão.

Os 'hinchas' do River saíram à rua e juntaram-se em euforia no Obelisco, um dos monumentos históricos da cidade de Buenos Aires, para comemorar um título que fugia desde 2014.

Apesar de já ter conquistado duas Taças de Libertadores no River Plate, este foi o primeiro campeonato conquistado por Marcello Gallardo ao comando de 'Los Millonarios'. O técnico argentino chegou ao Monumental de Núñez precisamente após a última conquista do clube.