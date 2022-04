Acusa de atropelar a ex-mulher, Eduardo Salvio voltou a jogar pelo Boca Juniors. No regreso à competição, o ex-Benfica precisou de apenas três minutos para marcar na visita ao terreno do Central Córdoba.



Durante as celebrações o internacional argentino não escondeu as lágrimas.



Recorde-se que Magalí acusou o ex-marido de atropelamento. Mais tarde, o jogador apresentou-se às autoridades e relatou a sua versão dos factos. Ainda assim, Salvio ficou proibido de estabelecer contacto com a antiga companheira, de sair da Argentina e de conduzir por um período de 30 dias.



Ora veja: